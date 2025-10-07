🔴 Machas pro-Palestina HOY en Bogotá y Colombia: así está la movilidad y orden público

La Alcaldía de Bogotá informó que este martes, 7 de octubre, se adelantarán <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/07/pedimos-manifestaciones-en-absoluto-respeto-a-las-propiedades-canciller-sobre-marchas-pro-palestina/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/07/pedimos-manifestaciones-en-absoluto-respeto-a-las-propiedades-canciller-sobre-marchas-pro-palestina/"><b>manifestaciones pro-Palestina</b></a> en la capital colombiana. Asimismo, en diferentes ciudades del país también se realizan marchas y plantones en apoyo al pueblo palestino. En Bogotá son varios los puntos y las horas en las que se desarrollarán las manifestaciones: