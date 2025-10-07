Protestas en Bogotá del 7 al 12 de octubre 2025 : Horarios, rutas y lugares de las manifestaciones

Según mencionó la Alcaldía de Bogotá, desde el martes 7 hasta el sábado 12 de octubre se adelantaran jornadas de manifestaciones que se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

¿Cómo serán las marchas y manifestaciones esta semana en Bogotá?

Las marchas y manifestaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Martes 7 de octubre 2025

10:30 a. m. - Marcha: En solidaridad con Palestina Universidad Distrital - sede Macarena.

- Marcha: En solidaridad con Palestina Universidad Distrital - sede Macarena. 1:00 p. m. Caravana/ Rodada: Por Palestina Aeropuerto El Dorado.

Caravana/ Rodada: Por Palestina Aeropuerto El Dorado. 1:00 p. m. - Marcha: En solidaridad con Palestina - Universidad Pedagógica Nacional.

- Marcha: En solidaridad con Palestina - Universidad Pedagógica Nacional. 4:00 p. m. - Caravana/ Rodada: Por Palestina 2.0 - Universidad Nacional de Colombia. Convoca: Comunidad Palestina de Colombia, Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y Techo Bike

- Caravana/ Rodada: Por Palestina 2.0 - Universidad Nacional de Colombia. Convoca: Comunidad Palestina de Colombia, Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y Techo Bike 4:30 p. m. - Marcha: Nacional en solidaridad con Palestina Embajada de Estados Unidos Convoca: Comité de Acciones por Palestina.

Viernes 10 de octubre 2025

9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Brigada evangelística KAS - Calle 63 Sur # 77M-66.Convoca: ICI, Kairos, Aguilas y Salomones

– Evento cultural con reivindicaciones: Brigada evangelística KAS - Calle 63 Sur # 77M-66.Convoca: ICI, Kairos, Aguilas y Salomones 10:00 a. m. - Marcha de la memoria con los sobrevivientes y familiares integrantes y militantes de la Unión Patriótica Torre Colpatria. Convoca: Corporación Reiniciar.

Sábado 12 de octubre 2025

9:00 a. m. - Marcha: Movilización en apoyo al Pacto Histórico y por la Asamblea Nacional Constituyente - Parque Nacional. Convoca: Pueblo en Marcha

- Marcha: Movilización en apoyo al Pacto Histórico y por la Asamblea Nacional Constituyente - Parque Nacional. Convoca: Pueblo en Marcha 10:00 a. m. - Evento Cultural con reivindicaciones: Las cuchas tienen razón calle 63 con avenida Rojas.

¿Cómo serán las afectaciones a la movilidad?

Aunque la Alcaldía no especificó los puntos en los que se pueda ver afectada la movilidad de la ciudad, sí mencionó que es probable que los servicios de transporte público, como Transmilenio o SITP, presenten demoras, desvíos o cierres temporales.

¿Cuáles son las recomendaciones en estas jornadas?