Tome nota: Esta sería la ubicación de las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá

Bogotá

A comienzos del mes de octubre, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, anunció que el Distrito instalará nuevas cámaras de fotodetección en las calles de la capital.

Según la funcionaria, en comparación con otras ciudades y considerando la población que tiene Bogotá –nueve millones de habitantes–, la capital está rezagada en términos de la tecnología de fotodetección.

Por eso, Díaz anunció que se espera que, para final de año, se tengan más cámaras nuevas”. Adicionalmente, la alta funcionaria confirmó que habrá mayor disponibilidad de agentes de tránsito para mejorar la seguridad vial de la capital del país.

Para ello, la funcionaria aseguró que se contará con la correspondiente autorización del Ministerio de Transporte, ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que se pueda buscar “una movilidad mucho más segura en la ciudad”.

Según la Secretaría de Movilidad, el exceso de velocidad es la principal causa de las más de 500 muertes viales que se registran cada año en Bogotá.

¿Dónde estarán ubicadas las nuevas cámaras de fotomulta en Bogotá?

En el marco de la campaña ‘El exceso de velocidad mata. Respeta el límite’ de la Secretaría de Movilidad, se busca implementar nuevas cámaras de fotodetección para reducir los accidentes.

A su turno, el concejal Julián Forero reveló los resultados de un informe que da cuenta de una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos en el marco del contrato 2024–3644 con la ETB para implementar la instalación de las cámaras de fotomultas.

Según la información proporcionada por Forero, los estudios previos del contrato sugieren que estas cámaras se ubicarían en los siguientes puntos de Bogotá:

Avenida 68

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Guayacanes

Avenida Villavicencio

Calle 13

Calle 26

Calle 72

