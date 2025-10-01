Llegarán más cámaras de fotodetección a las calles de Bogotá

Bogotá

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aseguró que la Administración Distrital avanza para concretar la instalación de más cámaras de fotodetección en la vías de Bogotá.

“Si comparamos con otras ciudades y para el tamaño de ciudad que somos, para los nueve millones de habitantes, estamos realmente muy rezagados en términos de la tecnología, en este caso de la fotodetección. Vienen más cámaras y esperamos a final de año tener más nuevas cámaras”, dijo Díaz.

Y agregó: “por supuesto van a contar con todas las autorizaciones respectivas ante el Ministerio de Transporte, ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que podamos seguir buscando cómo podemos tener una movilidad mucho más segura en la ciudad”.

Según la Secretaría de Movilidad, el exceso de velocidad es la principal causa de las más de 500 muertes viales que se registran cada año en Bogotá.

Finalmente, la alta funcionaria también confirmó que habrá mayor disponibilidad de agentes de tránsito para mejorar la seguridad vial de la capital del país.

