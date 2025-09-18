Esta es la multa por manejar en contra vía en Bogotá en 2025: conozca el costo y sanciones

Este documento es trascendental para manejar en Colombia / Getty Images / Predrag Popovski

En Colombia hay más de 13 millones de conductores registrados, según cifras del RUNT. Esto significa que más de 13 millones de personas pueden verse afectadas por la multa D02 del Código Nacional de Tránsito si están incumpliendo con un elemento clave a la hora de conducir vehículos automotores.

Dentro del Código Nacional de Tránsito Terrestre se establecen una serie de normas con el objetivo de preservar un ambiente sano que garantice la seguridad y comodidad de todos los agentes viales, incluyendo peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y agentes de tránsito.

Entre las normas dispuestas existen varios incisos pensados para la protección tanto de conductores como de sus acompañantes y de los peatones. De la misma forma, se establecen multas correspondientes para aquellos quienes incumplan de diversas formas, como conducir con exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras.

Así, otro error común que se comete en las calles bogotanas y que, de multa, es manejar en contra vía. Por eso, en W Radio le contamos de cuánto es este comparendo.

Lea más: Esta es la multa y sanciones por manejar con licencia de conducir vencida: ¿Inmovilizan el vehículo?

¿Cuánto cuesta la multa por manejar en contra vía en Bogotá en 2025?

En esa línea, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en su página web, explicó la tarifa que usted debe pagar en caso de que las autoridades de tránsito lo multen por manejar en contra vía en las calles de Bogotá.

Le puede interesar ¿Le pueden suspender la licencia de conducir por tener multas de tránsito? Esto dice la ley

Pues bien, el valor que se debe pagar como multa por transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril, es de $1.207.762.

Sin embargo, hay una sanción especial que, en este caso, va dirigida a las motocicletas.

“En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito., dijo Movilidad Bogotá.

¿Qué categoría es esta multa?

La multa por manejar en contra vía en Bogotá en 2025 es de tipo D.

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se estipula que las multas van clasificadas en A, B, C, D y E.

Lea más: Costo de la multa por tener placa no legible en un vehículo: Sanciones y única excepción

En este caso, cada multa, luego de ser clasificada, se va extendiendo por medio de números. La categoría C cuenta con 39 acciones diferentes que acarrean sanción por parte de las autoridades de tránsito.

Multas tipo D