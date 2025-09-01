Pico y placa en Bogotá para TODO septiembre 2025: ¿Cuándo puede circular? Restricción día a día
Conozca cómo será la restricción todos los días del mes y programe sus viajes. Evite sanciones.
Con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.
El pico y placa en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para vehículos particulares continuará operando de manera habitual. La medida rige de de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
La medida regirá de esta manera:
- Días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Teniendo esto en cuenta, a continuación le contamos cómo funcionará el pico y placa desde el lunes 1 hasta el martes 30 de septiembre, para que lo tenga presente y no cometa ninguna infracción.
¿Cómo es el pico y placa para TODO septiembre?
Restricción del 1 al 7 de septiembre
- Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 6 de septiembre: No aplica.
- Domingo 7 de septiembre: No aplica.
Restricción semana del 8 al 14 de septiembre
- Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 13 de septiembre: No aplica.
- Domingo 14 de septiembre: No aplica.
Restricción semana del 15 al 21 de septiembre
- Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 20 de septiembre: No aplica.
- Domingo 21 de septiembre: No aplica.
Restricción semana del 22 al 28 de septiembre
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 27 de septiembre: No aplica.
- Domingo 28 de septiembre: No aplica.
Restricción semana del 29 y 30 de septiembre
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa?
Según el Código Nacional de Tránsito, la sanción por incumplir la medida de pico y placa será una multa de 711.750 pesos pesos y la inmovilización del vehículo.
