Cortes de agua Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy por 48 horas: Lista de barrios afectados en Bogotá

La Empresa de Acueducto de Bogotá anunció la suspensión del servicio de acueducto en Bogotá, específicamente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Según explican, esto sería con motivo de avanzar en las obras de la Avenida El Rincón – Tabor y la Av. Boyacá, que hacen parte de la obra del acuerdo de Valorización 523 de 2013 y que ya alcanzan un 95% de avance de construcción.

Los cortes de agua se darán entre el miércoles 3 y la madrugada del viernes 5 de septiembre.

¿Cómo serán los cortes de agua en Bogotá?

Según la empresa de Acueducto, la programación de los cortes de agua se presentará de la siguiente manera en estas cuatro localidades de Bogotá:

Cortes de agua en Suba

La suspensión más grande cobijará a la localidad de Suba, desde la medianoche del miércoles 3 de septiembre y por 48 horas. En algunos sectores, la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

Cortes de agua en Engativá y Fontibón

Ese mismo miércoles 3 de septiembre se presentará un corte de agua, desde la medianoche y durante 24 horas en la localidad de Engativá y algunos barrios de la localidad de Fontibón, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

Cortes de agua en Kennedy

El jueves 4 de septiembre el suministro de agua se suspenderá desde la medianoche y por 24 horas en la localidad de Kennedy.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua? Listado completo

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto:

¿Cuáles barrios serán afectados en Suba?

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

¿Qué barrios serán afectados en Engativá y Fontibón?

Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Taborá, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

¿Qué barrios serán afectados en Kennedy?

El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

