Una pena para el deporte: director de Israel Premier Tech por manifestaciones en la Vuelta a España

Óscar Guerrero, director del Israel Premier Tech, dialogó con La W sobre las manifestaciones propalestina en la Vuelta a España que no dejaron terminar una de las etapas y que pueden poner en riesgo a los ciclistas.

“Es una pena para la Vuelta y para el deporte. Nosotros respetamos todas las manifestaciones que pueda haber, es lícito que puedan protestar. Creo que la Vuelta a España es un lugar idóneo para que se vea porque tiene notoriedad en televisión en muchos países impacto, pero debe haber respeto al deportista de dejar hacer su trabajo”, afirmó.

“Una cosa es protestar y otra es la agresividad contra nosotros. Intentar boicotear la carrera por el hecho de que estamos corriendo o por estar en contra de lo que ocurre en Gaza, pone en riesgo a los ciclistas”, añadió.

Aclaró que su equipo, el Israel Premier Tech, no está en la Vuelta a España por invitación, sino por un reconocimiento deportivo.

“Hay unas reglas de que los mejores 20 equipos tienen derecho a correr las tres grandes (carreras). La organización no puede obligar a retirarnos, es un derecho deportivo”, señaló.