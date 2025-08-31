Jonas Vingegaard ganó la etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal está en el puesto 11

Se corrió la novena etapa de la Vuelta a España en la que Jonas Vingegaard se quedó con la fracción que constó de 195 kilómetros con salida en Alfaro y llegada en Valdezcaray. Torsten Traeen del Bahrain continúa líder.

Por su parte, Egan Bernal es el mejor colombiano e ingresó en la casilla 15 del recorrido.

Una etapa en donde la meta era la protagonista ya que era en alto con un premio de primera categoría, en donde Giuliano Ciccone del Lidl Trek comenzó a liderar faltando 13 kilómetros de la meta. Jonas Vingegaard aceleró el ritmo. Egan Bernal salió del top 10 de la clasificación general.

¿Cómo están los ciclistas colombianos en la clasificación general?

11. Egan Bernal (Ineos): +2:55″

21. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): 7:54″

25. Harold Tejada (XDS Astana): 10:44″

48. Brandon Rivera (Ineos): 31:25″

59. Sergio Higuita (XDS Astana): 37:34″

Este lunes 1 de septiembre será jornada de descanso en la competencia.