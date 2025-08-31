Jonas Vingegaard ganó la etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal está en el puesto 11
Egan Bernal terminó la etapa 9 de la Vuelta a España en la posición 15.
Se corrió la novena etapa de la Vuelta a España en la que Jonas Vingegaard se quedó con la fracción que constó de 195 kilómetros con salida en Alfaro y llegada en Valdezcaray. Torsten Traeen del Bahrain continúa líder.
Por su parte, Egan Bernal es el mejor colombiano e ingresó en la casilla 15 del recorrido.
Una etapa en donde la meta era la protagonista ya que era en alto con un premio de primera categoría, en donde Giuliano Ciccone del Lidl Trek comenzó a liderar faltando 13 kilómetros de la meta. Jonas Vingegaard aceleró el ritmo. Egan Bernal salió del top 10 de la clasificación general.
¿Cómo están los ciclistas colombianos en la clasificación general?
Este lunes 1 de septiembre será jornada de descanso en la competencia.