Revolcón en etapa 6 de Vuelta a España: Torstein Traeen nuevo líder y Egan Bernal salió del Top 10
Jay Vine se quedó con la etapa de alta montaña, mientras que Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron los mejores colombianos.
La sexta etapa contó con 170,3 kilómetros en donde la alta montaña era protagonista en Andorra, ya que fueron cuatro escaladas puntuables con dos puertos de primera categoría, uno de segunda y otro de tercera.
La llegada contó con una rampa con más de 6% de inclinación, Jay Vine, del UAE, se quedó con la fracción tras 4:12:36 y se quedó con tres de los cuatro premios mencionados anteriormente.
Egan Bernal y Santiago Buitrago estuvieron brillantes en la desafiante montaña y no salieron del lote del grupo de favoritos.
¿Cómo quedaron los colombianos en la clasificación general?
- 11. Egan Bernal (Ineos): 2′:55″
- 19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): 3′:34
- 40. Harold Tejada (XDS Astana): 9′:39″
- 48. Sergio Higuita (XDS Astana): 11′21″
La etapa 7 contemplará 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler, la montaña seguirá siendo protagonista y los escaladores deberán relucir.