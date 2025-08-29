Egan Bernal volvió al top 10 y Harold Tejada brilló en la etapa 7 de la Vuelta a España

La etapa 7 de la Vuelta a España constó de 188 kilómetros con salida en Andorra la Vella y llegada en Huesca la Magia.

El UAE sigue consiguiendo victorias, esta vez fue con Juan Ayuso, quien se quedó con la etapa.

Por su parte, Torstein Traeen del Bahrein Victorius continúa como líder.

Los colombianos tuvieron una buena etapa, comenzando con Harold Tejada que se distinguió en la fuga principal, el pedalista del Astana logró llegar cuarto; por su parte Egan Bernal volvió al top 10, quedándose con la novena posición a 2:55″.

La fuga del día estuvo con nombres como Mads Pedersen, Jay Vine, Eduardo Sepúlveda, Marco Frigo y el colombiano Harold Tejada.

Sobre los últimos kilómetros de la carrera, Ayuso se fue en solitario, Egan Bernal cambió y aceleró el ritmo y el lote seguía contando con nombres como Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Juan Guillermo Martínez.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

9. Egan Bernal (Ineos): +2:55″

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): 4:36″

27. Harold Tejada (XDS Astana): 8:32″

Este sábado, 30 de agosto, será la etapa 8 con un terreno llano de 163 kilómetros entre Monzón Templario y Zaragoza.