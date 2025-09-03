Jonas Vingegaard es nuevo líder de la Vuelta a España y Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano

Se corrió la etapa 10 de la Vuelta a España con salida en el parque de la naturaleza Sendaviva y el Ferial Larra Belagua, constó de 175 kilómetros con una llegada en alto con un premio de montaña de primera categoría.

Jay Vine del UAE Emirates se quedó con la fracción y sumó su segunda victoria en esta Vuelta a España, asimismo Jonas Vingegaard del Visma volvió a ser líder. Por el lado de los colombianos, Egan Bernal está en la undécima posición a 2:55′ del líder.

En la fuga del día, Harold Tejada, el colombiano del Astana fue protagonista, mientras que en el grupo de escapados estaba Jay Vine, Pablo Castrillo, Nicola Conci entre otros.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

11. Egan Bernal (Ineos): +2:55″

21. Harold Tejada (XDS Astana): 10:07″

25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): 15:00″

43. Brandon Rivera (Ineos): 36:54″

73. Sergio Higuita (XDS Astana): 54:25″

76. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL): 55:43″

Este miércoles 3 de septiembre se correrá la etapa 11 con salida y llegada en Bilbao, tendrá un recorrido de 175,3 kilómetros, siendo una de las fracciones más atractivas, con ocho puertos puntuables y un ascenso de 10 kilómetros para llegar a la meta.