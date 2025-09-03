Ante posibles incidentes, la Vuelta tomará los tiempos a 3 km de meta y no habrá ganador

Protestas en la Vuelta a España. Foto: Tim de Waele/Getty Images / Tim de Waele

La dirección de carrera de la Vuelta a España decidió este miércoles, 3 de septiembre que, “por motivos de seguridad”, y ante posibles incidentes que puedan registrarse en la línea de llegada, “los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta”.

Puede leer: Egan Bernal volvió al top 10 y Harold Tejada brilló en la etapa 7 de la Vuelta a España

Así “no habrá ganador de etapa”, sino que “habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos”.

Esta decisión de La Vuelta se toma tras los diferentes incidentes ocurridos a lo largo del día por las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población palestina en Gaza.

“Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta. No habrá ganador de etapa. Habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos”, informa la Vuelta.

Escuche W radio en vivo: