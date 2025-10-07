Organizaciones sindicales realizaron plantón en solidaridad con Palestina en Montería

Montería

¡Basta ya! Fue el llamado que hicieron las organizaciones sindicales, lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Córdoba, en medio de un acto de solidaridad con Palestina, realizado en la Plaza de las Banderas de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), sur de Montería, este 7 de octubre.

Según el presidente de la CUT Córdoba, Emilio Elis, “la solidaridad no es ideología, sino una responsabilidad moral”.

Asimismo, Elis resaltó que “en tiempos de barbarie, mantenerse humano es un acto de resistencia (…) La Central Unitaria de Trabajadores regional Córdoba, junto a sus filiales levantan la voz de rechazo al genocidio y llama a la solidaridad del mundo”.

Por su parte, el presidente de Ademacor, Jorge Bruno, puntualizó que “estamos bajo el principio de solidaridad que es el derecho a la vida. Le decimos a los enemigos de la paz que esto no es un tema de Gustavo Petro, no es político, es un tema de vida, de pueblo”.

La jornada que tuvo poca participación, empezó hacia las 8:00 a.m. y cerró a las 9:10 a.m. con la izada de las banderas de Colombia y Palestina.

#Córdoba | A esta hora, se adelanta un plantón en solidaridad con Palestina por parte de sectores sindicales en la sede de Ademacor, sur de Montería. Emilio Elis es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Córdoba → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/aL932um7er — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025