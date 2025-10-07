“Gobierno protegerá la embajada de EE.UU.”: presidente Petro invitó a marcha pro Palestina

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a la marcha pro-Palestina que se realizará en Bogotá este martes 7 de octubre. El mandatario indicó que se prestará la seguridad a la Embajada de los Estados Unidos y pidió a los manifestantes movilizarse pacíficamente.

Petro escribió: “Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EE.UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE.UU.”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esta marcha debe ser igual que en Europa. “Multitudinaria, cuantiosa, pero pacífica (…) eso es lo más importante mañana, porque hay mucho enemigo de Palestina, pro Israel de oposición que andan diciendo que la marcha la convocó el Gobierno Nacional y así no es”

Añadió: “He hablado con el ministro de la Defensa, el Director de la Policía. El Ministerio del Interior se hace responsable de la seguridad en la embajada, de la seguridad de las empresas de Estados Unidos en Colombia. Cosa que no ha hecho Estados Unidos con Casa de Nariño, le quitaron toda la protección en cuestión de antidrones y armamento de última generación para evitar explosivos y francotiradores”