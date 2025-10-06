“La Defensoría se equivoca mucho”: críticas de Benedetti tras publicación de mapa electoral

El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó, en rueda de prensa, que para las próximas elecciones hay riesgo electoral en 104 municipios del país. Durante un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, se conoció el mapa de riesgo electoral.

Además, Benedetti indicó que algunos organismos como la Defensoría de Pueblo hacen mapas de riesgo basados en las denuncias y no en la presencia de grupos armados, “eso ya había pasado con el tema de las hojas de coca; la Defensoría se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”.

Por eso, a partir de este encuentro, las autoridades evalúan mecanismos para superar esta situación. Por eso, Benedetti añadió:

“Nuestra preocupación está principalmente en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país”, dijo el jefe de la cartera.