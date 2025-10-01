Ministro Montealegre llamó “corrupto” a Benedetti y le auguró la cárcel: estos son los chats

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, anticipó en las últimas horas una nueva tormenta dentro del gabinete del presidente Petro debido a la dura discusión entre dos ministros, se trata de: Eduardo Montealegre y Armando Benedetti.

La W tuvo acceso a los chats que generaron una nueva fractura y un nuevo momento acalorado, en el grupo de WhatsApp, donde están todos los ministros. Allí fue el escenario del cruce entre Montealegre y Benedetti.

Esto fue lo que dijo Julio Sánchez Cristo, director de La W:

De acuerdo con las fuentes, el rompimiento entre Montealegre y Benedetti se remonta a la supuesta molestia del ministro porque los ministros no habían renunciado a su visa en solidaridad con el presidente, llamándolos “tibios”.

Esto generó una primera reacción de Montealegre, quien lo cuestionó y encontró, según las fuentes, un respaldo de parte de Angie Rodríguez, directora del DAPRE, a Armando Benedetti, lo cual puso tensa la situación.

Pero el rompimiento total entre Montealegre y Benedetti, además público en el grupo de chat de WhatsApp de los ministros, se generó, ya ambientado por lo que había pasado, por el proyecto de paz total.

¿Qué decían los chats de WhatsApp del gabinete de Petro?

En uno de los chats en poder de La W, el ministro de Justicia alertó que desde la oposición se estaba buscando hundir el proyecto de “paz total”, y dilatarlo, momento en el que le reclamó a Benedetti. Allí vino el primer “viajado”. En ese chat, Montealegre recriminó a Benedetti y le dijo que solo servía para hablar “paja” y sembrar “caos”.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”, escribió duramente el ministro.

Posterior a ese chat, el ministro de Justicia, trajo a colación la expresión “tibios” y se la dijo a Benedetti, agregando además que solo servía para atacar a su propio gabinete y buscar titulares de prensa, agregando más tensión al asunto.

Incluso, Montealegre le pidió a Benedetti que renunciara, acusándolo de que el cargo de ministro del Interior le había quedado grande. Esto dice el chat:

“Benedetti es un “tibio”con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”, sentenció el MinJusticia en otro de los chats.

En ese momento, tras ese chat, Benedetti reaccionó y le reclamó en el grupo de WhatsApp del gabinete, donde se estaba dando la andanada, y dijo que no iba a mirar más el chat.

“No Le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”, respondió Benedetti.

Tras esa respuesta, el cruce siguió y Montealegre acusó al ministro del Interior de traicionar al Gobierno, filtrando información a los medios de comunicación, agregando calificativos como ladrón y bufón.

“Benedetti sigue con el mismo modus operandi: grabó una conversación privada con Laura Sarabia, y luego la filtró a semana, para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos, ¡Qué belleza!”, afirmó el ministro.

⁠Y aquí es que viene el mensaje sin duda más polémico, pero contundente, del ministro Eduardo Montealegre contra su compañero de gabinete. Allí, lo llamó corrupto y le auguró que iba a ir a la cárcel, tal como consta en los chats en poder de La W.

“Vamos a ver, que tan “gallito de pelea” es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto.”, dijo el jefe de la cartera de justicia.

La W buscó tanto al ministro de Justicia como al ministro del Interior para obtener un pronunciamiento frente a este duro cruce de mensajes que agrieta completamente su relación y afecta al gabinete ministerial, pero ninguno quiso pronunciarse.

El ministro Eduardo Montealegre solamente remitió el link de una columna de opinión que escribió en la revista Raya, llamada “Un tigre anda suelto”, publicada en 2023, donde arremetió duramente contra Benedetti.