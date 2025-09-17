La U habría “adoptado” a Carina Murcia como nueva MinTIC para no perder cuota en gabinete Petro

Tras la salida de Julián Molina como ministro de las TIC, movida con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro partió cobijas con la bancada del Senado del Partido de la U, se publicó este miércoles la hoja de vida de la actual viceministra Carina Murcia como nueva titular de la cartera.

Llamó la atención que, días después de haberse publicado la hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo para el mismo cargo, el Gobierno dio un reverzaso y publicó la de Murcia, luego de varios acercamientos y reuniones entre representantes a la Cámara del Partido de la U y miembros del alto Gobierno.

Ahora, aunque la llegada de Murcia no cuenta con el aval de los senadores de la U, este medio conoció que sí tiene el respaldo de la bancada de la Cámara de ese partido, que logró mantener su cuota de representación en el ministerio y, al tiempo, frenar la llegada de Perdomo, a quien el Gobierno había anunciado inicialmente.

Es de mencionar que, precisamente, esas reuniones fueron para acordar que no se les quitará su representación en el gabinete ministerial, por lo menos a los miembros del partido en la Cámara, en donde hay proyectos claves como la ley de paz total, la nueva tributaria y el presupuesto.

Así pues, tras un último encuentro sobre las 2:00 p.m. de este miércoles, los representantes habrían “adoptado” a la nueva ministra Carina Murcia, quien ha sido cercana al presidente Petro, pero ha estado vinculada en la cartera desde que Mauricio Lizcano fue ministro.

De hecho, La W conoció que a esa reunión para ratificar a la nueva ministra Carina Murcia, estuvieron presentes los representantes José Eliecer Salazar y Milene Jaraba, para acordar las condiciones de su llegada al Ministerio y que logre garantizarles la representación política, así como la continuidad de sus proyectos, que venían con Lizcano y Molina.