Sale MinTic del Gobierno: presidente Petro aceptó su renuncia

La W confirmó con fuentes de Casa de Nariño que fue aceptada la renuncia de Julián Molina, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien saldrá de su cargo en las próximas horas. En su reemplazo quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación Digital.

Este es el primer movimiento que se da dentro del Gobierno Nacional luego de la polémica que generó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

De hecho, otros nombres que suenan para salir del gabinete del Presidente Petro son: Antonio Sanguino, ministro de trabajo quien confirmó que presentó su carta de renuncia. “Bueno sí, a uno le solicitan la carta, pues uno la presenta, pero la continuidad en el cargo depende de la aceptación de esa carta que está en manos del presidente de la República. Yo aspiro a seguirlo acompañando hasta el final del Gobierno”.

Entre tanto, en el sonajero están dos funcionarias que saldrían del gabinete: Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, al igual que María Fernanda Rojas, Ministra de Transporte.