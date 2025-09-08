MinTic desmiente intento de controlar medios con proyecto de ley

Tras la advertencia de la senadora Paloma Valencia sobre un supuesto intento del Gobierno de tomar posesión de medios de comunicación en plena campaña electoral, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, negó esa versión y aclaró que la iniciativa se centra en la protección del acceso a Internet como servicio público esencial.

La controversia estalló luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara que el Ejecutivo estaría preparando un marco legal para intervenir medios de comunicación bajo la figura de infraestructura crítica, lo que, en su criterio, representaría una amenaza a la libertad de prensa en un momento electoral.

Ante la polémica, el ministro TIC, Julián Molina, respondió a través de sus redes sociales calificando la versión como “falsa”. En su pronunciamiento aseguró:

“En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, este artículo incluye a los medios de comunicación, ni a sus contenidos, ni lo hará. La norma está expresamente concebida para proteger la infraestructura crítica que garantiza el derecho de los colombianos a acceder a Internet”.

El jefe de la cartera TIC explicó que el proyecto se enmarca en las facultades establecidas por la Ley 142, que regula los servicios públicos domiciliarios, con el fin de incluir al Internet dentro de esa categoría. De esta manera, el Estado tendría herramientas para garantizar su continuidad en situaciones de emergencia o vulnerabilidad.

Molina subrayó que el objetivo es blindar el acceso a la red, considerada esencial para la vida cotidiana, la educación, la salud y la economía, y no intervenir en el funcionamiento ni en los contenidos de los medios de comunicación.

El debate, sin embargo, abrió una nueva discusión en el Congreso y el proyecto reposa en la comisión primera en donde espera para ser discutido.