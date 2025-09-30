Gobierno expidió decreto que confirma el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

Tras publicarse la hoja de vida de Laura Sarabia, por parte de la presidencia de la República, para asumir el cargo de embajadora en Reino Unido, en reemplazo de Roy Barreras, el Gobierno Petro expidió en la tarde de este martes 30 de septiembre, el decreto con el que se oficializa la llegada de la excanciller.

Sarabia el pasado 3 de julio había presentado su carta de renuncia, enviándole una carta al presidente Gustavo Petro en la que dijo que “en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”.

Laura Sarabia ha ocupado varios cargos durante el Gobierno Petro, como por ejemplo: la jefatura de despacho presidencial, jefatura de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia(Dapre), directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y canciller. Además, es profesional en relaciones exteriores y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con especializaciones en marketing político y comunicación política de la Universidad Externado.

Hace unos días, Laura Sarabia, nueva embajadora en Reino Unido, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre el Festival de las Ideas y cómo avanza el país a pocos meses para la elección de un nuevo presidente de la República “¿Cómo veo el país? Es uno donde las minorías tienen voz, veo un país en busca de transformaciones y uno que está camino a elegir sus nuevos liderazgos y las voces que los representarán en el Congreso”, sostuvo.