Presidencia publicó hoja de vida de Laura Sarabia para ocupar cargo de embajadora en Reino Unido

En la tarde de este viernes, 12 de septiembre, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de la excanciller Laura Sarabia para ocupar el cargo de embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

Esto después de qué hace varias semanas se filtrara el nombre de la exfuncionaria del Gobierno Petro para llegar al cargo que era ocupado por Roy Barreras.

Laura Sarabia se desempeñó como canciller hasta julio de este año, y ha sido cercana al presidente Gustavo Petro, por lo que ha ocupado otros cargos clave en el actual Gobierno, entre ellos la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

Con este trámite oficial, por parte de la Presidencia de la República, Sarabia queda a la espera de la expedición del decreto de nombramiento y de la posterior aceptación de su designación por parte del Gobierno británico.

La excanciller es profesional en relaciones exteriores y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con especializaciones en marketing político y comunicación política de la Universidad Externado.