No puede adoptarse por decreto: presidente del Senado sobre presupuesto general

Desde Barranquilla, el presidente del Senado, Lidio García se refirió al proyecto de presupuesto general para el 2026, calificándolo como “dramático”.

En sus declaraciones, aseguró que el proyecto tiene que debatirse ampliamente en las comisiones y plenarias.

“Hemos insistido en que el presupuesto no puede adoptarse por decreto. El proyecto tiene que debatirse ampliamente en comisiones y las plenarias”, indicó.

Asimismo, señaló que debe discutirse a la luz de argumentos y propuestas de los congresistas.

Lo anterior, con el objetivo de que responda a los intereses del país.

“Para que lo aprobado responda a los más altos intereses de la Nación”, afirmó.

Aunque el presidente del Senado aseguró que la iniciativa sería debatida, mencionó no estar de acuerdo con la aprobación de una nueva reforma tributaria.

“La debatiremos y habrán todas las garantías para que se debate, pero no creo que el Congreso le entregue las mayorías a una reforma tributaria nueva”, dijo.

En su pronunciamiento, García también dio a conocer que, le han pedido al Gobierno Nacional buscar fuentes de financiación en los “rezagos de la ejecución presupuestal”.

Asimismo, criticó que, en el proyecto que el Gobierno presentó al Congreso, la ciencia y la tecnología se quedaran con el presupuesto más bajo en 16 años y que la inversión para ejecutar proyectos de conectividad, educación digital e infraestructura TIC, cayera de 2.3 a 1.7 billones de pesos.