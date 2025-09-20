El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Veo un país en busca de transformaciones: Laura Sarabia desde el Festival de las Ideas

Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre el Festival de las Ideas y cómo avanza el país a pocos meses para la elección de un nuevo presidente de la República.

Le puede interesar: Han querido generar confrontación interna en la Corte y eso no existe: magistrado Vladimir Fernández

“El Festival de las Ideas es un espacio para reunir parte del país. Aquí es donde nos encontramos todos, todos los partidos, los colores, del sector empresarial y la academia”, afirmó.

¿Cómo está Colombia a meses de las elecciones?

“¿Cómo veo el país? Es uno donde las minorías tienen voz, veo un país en busca de transformaciones y uno que está camino a elegir sus nuevos liderazgos y las voces que los representarán en el Congreso”, sostuvo.