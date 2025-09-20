W Fin de SemanaW Fin de Semana

Veo un país en busca de transformaciones: Laura Sarabia desde el Festival de las Ideas

La embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, aseguró que ve una Colombia en donde las minorías tienen voz.

Laura Sarabia. Foto: W Radio

Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre el Festival de las Ideas y cómo avanza el país a pocos meses para la elección de un nuevo presidente de la República.

El Festival de las Ideas es un espacio para reunir parte del país. Aquí es donde nos encontramos todos, todos los partidos, los colores, del sector empresarial y la academia”, afirmó.

¿Cómo está Colombia a meses de las elecciones?

“¿Cómo veo el país? Es uno donde las minorías tienen voz, veo un país en busca de transformaciones y uno que está camino a elegir sus nuevos liderazgos y las voces que los representarán en el Congreso”, sostuvo.

