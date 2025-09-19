Festival de las Ideas 2025: Así es la ‘Alianza por la Democracia’, una unión de la sociedad civil

Del 18 al 20 de septiembre, Villa de Leyva es la sede del pensamiento nacional con una nueva edición del Festival de las Ideas de Prisa Media, que tiene como objetivo concretar ideas que transformen positivamente el panorama nacional actual.

En este caso, el festival se lleva a cabo ad portas de un proceso electoral, por lo que es clave proponer ideas de cara a la democracia del 2026.

Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa Media, pasó por el atril este 19 de septiembre precisamente para hacer oficial el lanzamiento de una alianza en ese sentido, la ‘Alianza por la Democracia’.

“Llega el fruto de una propuesta de muchas conversaciones que hemos tenido, recorrimos el país con muchas organizaciones de la sociedad civil, con acciones concretas, no solo en defensa de la democracia, sino también en crear un frente del fortalecimiento de los principios y valores de la democracia”, expresó Carrillo.

¿Cómo nace la ‘Alianza por la Democracia’?

Asimismo, se basó en la importancia de esta alianza para enfrentar los riesgos globales de la democracia, que según dijo, van más allá del populismo, la polarización y la posverdad, llegando a ser el extremismo, el fundamentalismo, el autoritarismo y la mentira.

“La democracia está en cuidados intensivos porque le incomoda a los mesías, a los dictadores, a los atrapas de izquierda y de derecha (…) Lo que hace la Constitución es frenar el ejercicio del poder, es el control del abuso de poder. Hoy las instituciones están funcionando, pero no son suficientes, cumplen su rol, pero necesitan de toda la sociedad civil, de defender los principios y valores de la democracia”, dijo.

Por otro lado, destacó el proceso constituyente del 1991 como un de gran innovación democrática, “pero fue una Constituyente que salió de abajo, desde la sociedad civil, no impuesta desde arriba, desde las cabezas del poder”.

La ‘Alianza por la Democracia’ precisamente nace de la unión de la sociedad civil, por medio de organizaciones plurales de diferentes sectores. Es una alianza que tiene como objetivo, desde la pluralidad y con consenso:

El fortalecimiento del Estado social de derecho.

El fortalecimiento de la transparencia electoral.

La promoción de diálogos locales y nacionales.

Una transformación narrativa a la confianza de la democracia, combatiendo la desinformación.

