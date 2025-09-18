La democracia en la era de la información, un sistema afectado por las ‘fake news’

El voto, como mecanismo de participación, está viéndose seriamente afectado por lo que los expertos llaman la ‘tercera ola de la información’ en la que, cada vez más ciudadanos a nivel mundial lo ven como un acto vacío. Así quedó de presente en Cómo defenderse de la desinformación, un encuentro de Prisa Media en el que académicos, comunicadores, juristas y funcionarios ofrecieron un panorama marcado por la preocupacuón.

Hoy, advirtieron, las fake news se camuflan entre la información dada desde la investigación exhaustiva y con visión crítica, reduciendo el sistema político a narrativas llamativas en las que más que un perfil político se busca exponer un personaje que capte la atención y aprobación de los ciudadanos apelando a las pasiones ciegas y los dolores fuera de contexto para ganar un voto.

Lo anterior desemboca en un panorama polarizado, tanto en Colombia como a nivel global, donde casos como el de Uruguay, celebrados por panelistas como Catalina Botero, abogada y experta en libertad de expresión, resaltan por configurarse como “una sociedad civil que tiene anticuerpos para este tipo de noticias” y que no se deja arrastrar por “decisiones histéricas”. Es que, para la experta, el problema de desinformación es un “problema de cultura política, no de personas”.

A su voz se sumó la de Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense en Madrid, quien advirtió que hoy “hay demasiada información, y allí, más desinformación que información”, por lo que es urgente que los medios recuperen su función de filtro mediante el fact-checking, potencializado por una investigación profunda y contextualizada de la situación.

| Foto: W Radio Ampliar

Desde otra perspectiva, Beatriz Vallejo, directora de Ethos BT, propone entender la desinformación como un problema de comportamiento humano. Ello, citando estudios que demuestran que “estar expuesto a 15 minutos de discursos de odio es gravísimo”, pues además de la radicalización política, disminuyen la capacidad de empatía y acción colectiva. Para atender esa situación, la experta presentó el proyecto “Un País Posible”.

Este, elaboró, propone una fórmula en cuatro pasos para combatir la desinformación: “generar interés, movilizar la intención, facilitar la acción y consolidar hábitos sostenibles”. Con base en evidencia internacional, Vallejo afirma que estas estrategias pueden reducir hasta en un 30 % la vulnerabilidad a la desinformación.

No se trata del único esfuerzo por combatir una problemática que hoy se ubica en el centro de las preocupaciones alrededor de las elecciones de 2026 en Colombia. Gonzalo Araújo, cofundador de Orza Relacionamiento Estratégico, por ejemplo, se refirió al valor de los mapas electorales como herramientas para comprender las dinámicas territoriales del voto y contrarrestar narrativas simplistas.

| Foto: W Radio Ampliar

Según explica, los datos permiten mostrar “cómo vota un lugar de forma predominante”. Cruzar esa información con variables socioeconómicas, encontrando correlaciones entre condiciones sociales y decisiones políticas convierten a los mapas en una herramienta “poderosísima” que permitiría a la ciudadanía entender mejor la política y no depender únicamente de relatos manipulados.

En conclusión, para los expertos, la defensa frente a la desinformación electoral requiere una estrategia integral: fortalecer la cultura política, promover la alfabetización mediática, recuperar la función crítica de los medios y aplicar herramientas basadas en evidencia. Como advierte Botero, “cada uno debe ser protagonista de la defensa de sus valores”, pues la democracia no se sostiene sola.