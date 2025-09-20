El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Han querido generar confrontación interna en la Corte y eso no existe: magistrado Vladimir Fernández

Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, dialogó con W Fin De Semana en medio del Festival de las Ideas, un espacio que calificó como “necesario” y “valioso”.

“Estos son ejercicios valiosos para el país, estamos aprendiendo mucho y escuchando las fuerzas vivas de nuestra nación. Este tipo de confrontación de ideas es lo que necesita el país”, afirmó.

De esa manera, se refirió a las confrontaciones entre las distintas ramas del poder en Colombia y explicó cómo se puede bajar el tono a las discusiones políticas y sociales.

“Esto es democracia. Permitir que ideas se expresen, permitir la confrontación solamente de ideas, lo demás no funciona. No podemos establecer un mecanismo con el cual estemos en un unanimismo y en el que todos estemos de acuerdo”, dijo.

“Aquí lo que vamos a hacer es a ponernos de acuerdo, criticando cosas, pero con la mayor altura y respetando lo democrático”, añadió.

Asimismo, aclaró que el interior de la Corte Constitucional no hay bandos, como se ha querido mostrar en el último tiempo.

“Analicen las decisiones de la Corte Constitucional. Se ha querido generar una confrontación interna o bandos dentro de la Corte y eso no existe. La mayoría de las decisiones se toman por unanimidad”, aseguró.

Por otro lado, el magistrado también habló respecto a las dudas que ha expresado el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el sistema electoral de cara a los comicios del 2026, ¿Colombia es fuerte en sus instituciones?

“La fortaleza de las instituciones hace que estemos aquí sentados escuchándonos. El Ejecutivo, en cabeza del presidente, tiene observaciones, las ha planteado públicamente y de frente al país. Asimismo, el registrador ha dicho que hay garantías para todos”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

