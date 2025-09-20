“Serán elecciones libres y seguras”: MinDefensa sobre jornada electoral del 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el marco del Festival de las ideas que se lleva a cabo en Villa de Leyva, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló sobre la seguridad para las elecciones del 2026 y la desertificación de Colombia.

“Se cumplirá el calendario electoral, serán elecciones libres y seguras. Hemos desplegado todas las capacidades en un plan que comenzó desde marzo articulado con 14 instituciones“, dijo.

Sin embargo, dijo ser consciente de las amenazas en temas de seguridad que pueden generar efectos sinéticos, como ataques terrorista o drones, para lo cual consideró que lo clave es anticiparse a ello.

No obstante, afirmó que hay otros efectos que vuelven más difícil garantizar la seguridad, “que tiene que ver con la desinformación”.

Es por eso que hizo un llamado a que hayan elecciones y sobre todo campañas respetuosas, a la altura de los ue es una democracia, de los sus e quiere ver en los futuros gobernantes.

“La fuerza pública es completamente neutral, defiende la democracia aunque no ejerza el voto para elegir a los gobernantes”, dijo.

Descertificación

Sobre la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas, el ministro fue enfático en decir que hay que trabajar con más empeño.

“El objetivo de nosotros siempre ha sido acabar con las economías ilegales, con el narcotráfico, pero mientras exista la demanda es casi imposible acabar la oferta”, aseguró.