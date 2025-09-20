W Fin de SemanaW Fin de Semana

“Nosotros apoyamos a quienes estén dispuestos a llegar a consensos”: empresaria Sylvia Escovar

El sector empresarial tendrá un rol fundamental para las elecciones 2026. Por eso, Sylvia Escobar, aseguró que están apoyando a quien sea capaz de llegar a acuerdos en pro de Colombia.

10:55

Sylvia Escovar. Foto: W Radio

Desde el Festival de las Ideas, Sylvia Escovar, empresaria y expresidente de Terpel, habló con W Fin De Semana acerca del papel y la responsabilidad de los empresarios de cara a las elecciones 2026.

“Creo el tiempo que podamos dedicar a que las próximas elecciones sean libres, democráticas y fortalecer la democracia para que los votantes sepan el contenido de quienes representan los programas, es algo fundamental”, afirmó.

Señaló que ella representa una iniciativa de miles de ciudadanos y sectores como la academia y el empresariado, personas con diversas visiones de país.

“Lo que queremos nosotros es una forma de pasar del miedo a la acción. Debe haber un cambio en términos sociales. Estamos, no financiando un candidato o un nombre, sino consensos, personas que sean capaces de unirse, una idea que aglomere a diferentes personas, que uno esté votando en ideas y no en nombres”, dijo.

Reviva la entrevista completa aquí:

10:55

