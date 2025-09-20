El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nosotros apoyamos a quienes estén dispuestos a llegar a consensos”: empresaria Sylvia Escovar

Desde el Festival de las Ideas, Sylvia Escovar, empresaria y expresidente de Terpel, habló con W Fin De Semana acerca del papel y la responsabilidad de los empresarios de cara a las elecciones 2026.

“Creo el tiempo que podamos dedicar a que las próximas elecciones sean libres, democráticas y fortalecer la democracia para que los votantes sepan el contenido de quienes representan los programas, es algo fundamental”, afirmó.

Señaló que ella representa una iniciativa de miles de ciudadanos y sectores como la academia y el empresariado, personas con diversas visiones de país.

“Lo que queremos nosotros es una forma de pasar del miedo a la acción. Debe haber un cambio en términos sociales. Estamos, no financiando un candidato o un nombre, sino consensos, personas que sean capaces de unirse, una idea que aglomere a diferentes personas, que uno esté votando en ideas y no en nombres”, dijo.

Reviva la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Nosotros apoyamos a quienes estén dispuestos a llegar a consensos”: empresaria Sylvia Escovar 10:55 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: