Debemos recoger la mejor gente y hacer equipo: Juan Manuel Galán por papel del centro en elecciones

El precandidato Juan Manuel Galán pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las estrategias políticas de cara a las elecciones del 2026. Mencionó que el país no puede seguir en la discusión entre izquierda, centro y derecha.

“Para esta carrera (electoral) en la que estamos se necesita fondo. La división entre izquierda, derecha y centro se quedó pequeña para los retos de Colombia”, afirmó.

Mencionó también que si Colombia se queda en el pasado de la polarización entre dos figuras políticas (Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro) que durante años han dominado la esfera política, no avanzará. Por eso, destacó que el país debe “mirar al futuro, que se recojan buenas ideas venga de donde venga”.

“Debemos recoger a la mejor gente para hacer un equipo porque los problemas del país no los arreglará una sola persona”, insistió.

Incluso, comentó que ha conversado con “todos los sectores” y no excluye a ninguno de los espectros políticos de cara a las elecciones. “Lo que debemos hacer es recoger buenas ideas y construir un Gobierno de unidad”.

Aclaró que él no se puede definir políticamente “como una localización geográfica entre dos puntos (izquierda y derecha)”.

Tres grandes retos que Colombia debe afrontar, según Juan Manuel Galán

Seguridad

Falta de medicamentos

Corrupción

Escuche la entrevista completa aquí: