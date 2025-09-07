Efraín Cepeda oficializó su precandidatura presidencial de cara a las elecciones del 2026

El senador, Efraín Cepeda, anunció su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026 durante un mitin político celebrado en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima.

El expresidente del Congreso de la República formalizó su intención de buscar la Casa de Nariño ante los militantes de su colectividad que se congregaron en la capital musical de Colombia, donde lanzó de manera enfática su aspiración.

“Frente a esta hermosa gente del Tolima me lanzo a la presidencia de la República”, fue el tajante mensaje que envió el líder conservador durante el acto político.

Cepeda centró una parte significativa de su discurso en marcar una línea de oposición directa con el actual Gobierno y se posicionó como la figura política con la capacidad de vencer al proyecto del presidente, Gustavo Petro, en las urnas.

La gestión de Cepeda como presidente del Senado (2024-2025) estuvo definida por una fuerte tensión con el primer mandatario. El senador se atribuye haber liderado el hundimiento de varias de las principales iniciativas del Gobierno, a las que calificó de “ideologizadas” y perjudiciales para el sector privado y la salud.

Uno de los choques más significativos ocurrió con el hundimiento de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Cepeda acusó entonces al presidente de pretender “atornillarse en el poder con dinero público”, argumentando que la iniciativa buscaba hacer campaña con recursos del Estado.

El senador también lideró la oposición a una ley de financiamiento que describió como una “reforma tributaria disfrazada” y a un intento de ampliar el cupo de endeudamiento por 12 billones de pesos dentro del presupuesto, el cual fue negado en las comisiones económicas.

Los enfrentamientos no fueron solo legislativos. Cepeda criticó duramente lo que considera un “irrespeto a los poderes públicos” por parte del presidente Petro. Señaló que el mandatario “cree que puede darle órdenes al legislativo e incluso al sector judicial”, actuando como si fuera “jefe del ejecutivo y jefe del legislativo”.

Esta tensión llegó a su punto más alto cuando, según Cepeda, el jefe de Estado desconoció la decisión soberana del Senado de archivar la consulta popular y declaró que esta se había aprobado. El senador calificó el estilo del jefe de Estado como una amenaza a la democracia, recordando episodios en los que Petro convocó a marchas que consideró “intimidatorias” contra el Congreso.

En su discurso de lanzamiento, Cepeda capitalizó estos enfrentamientos para posicionarse como la figura capaz de vencer al proyecto político del actual gobierno. “Sé ganarle a Petro. El único que ha derrotado a Petro siete veces es Efraín Cepeda, y con la ayuda de ustedes y de este maravilloso equipo lo vamos a derrotar”, concluyó.