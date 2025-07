“No estamos aquí para aplaudir”: el último discurso de Efraín Cepeda como presidente del Congreso

En su último discurso como jefe del poder legislativo, el conservador Efraín Cepeda se dirigió a sus colegas y al presidente Gustavo Petro con el siguiente mensaje: “El Congreso es el camino”. Varias citas controversiales soltó Cepeda este 20 de julio, en la sesión de instalación de la última legislatura, a la que asistió el jefe de Estado.

Cepeda inició con lo siguiente: “Esta legislatura ha sido distinta porque nos exigió más que el cumplimiento del deber normativo. Nos obligó a asumir un rol que trasciende la técnica parlamentaria: el de guardianes del orden democrático.”

Y envió la siguiente pulla al Gobierno del presidente Gustavo Petro.: “Cuando el poder no entiende que oponerse no es destruir, cae en la tentación de anular al contradictor. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un Gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista”.

También respondió a los señalamientos del Gobierno Nacional sobre el Congreso por bloquear algunos de los proyectos oficialistas: “Hemos sido objeto de señalamientos infundados. Se ha insinuado que el Congreso obstruye por egoísmo, que actúa por cálculos políticos, que no representa al pueblo. Y sin embargo, el Congreso sigue aquí, sesionando, tramitando, deliberando, votando.”

Al cierre de su discurso, Cepeda condenó una vez más el atentado contra el senador Miguel Uribe, al que calificó como un ataque contra la democracia: “El atentado contra el senador Miguel Uribe no fue solo contra una persona, fue contra el ejercicio libre de la política.”

Finalmente, se refirió al polémico proyecto de “paz total” que sería radicado este 20 de julio en el Congreso: “Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza directa al Estado de Derecho”. Y pidió hundir esa ley: “Colombia necesita un Congreso que no se arrodille ante la presión. Un Congreso que entienda que su función no es complacer, sino representar con dignidad.”