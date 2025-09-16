Alianza Verde y En Marcha anunciaron acuerdo para listas al Congreso para elecciones 2026

Cámara de Representantes y logos de Alianza Verde y En Marcha. Fotos: (Colprensa-Senado) / X @PartidoVerdeCoL y @SomosEnMarcha

El partido Alianza Verde y el movimiento En Marcha, del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmaron en la mañana de este 16 de septiembre que suscribieron un acuerdo político para ir en coalición a las elecciones legislativas de marzo del 2026. Por lo que tendrán listas conjuntas para el Senado y la Cámara de Representantes.

"Conformaremos una lista de coalición al Senado, integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país, con el propósito de constituirnos en la primera fuerza política del Congreso en la próxima contienda", dijeron desde la Alianza Verde.

De otro lado, dijeron que, respetando la autonomía de cada territorio, “trabajaremos para que, en el caso de las listas a la Cámara de Representantes, se consoliden coaliciones regionales entre ambos partidos y otras colectividades alternativas e independientes”.

Sobre las banderas que llevarán al Congreso con ambas listas, aseguraron que defenderán la inclusión, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución Política y la equidad social, así como la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana, el avance en una transición energética ordenada y sostenible y el fortalecimiento de la autonomía de los departamentos y municipios de Colombia, transfiriéndole más recursos y competencias.

Finalmente, informaron que una comisión de compromisarios de ambos partidos iniciará reuniones para establecer los criterios y requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a integrar la lista de coalición.

El acuerdo lo firmaron los codirectores de la Alianza Verde, Rodrigo Romero y Antonio Navarro, y el presidente del movimiento En Marcha, Juan Fernando Cristo.