Samper apoyaría frente amplio de cara a elecciones de 2026

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló los detalles de una reunión que tuvo lugar en Casa de Nariño el pasado 19 de agosto entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Ernesto Samper.

En el encuentro, los dos políticos hablaron sobre temas relacionados con integración regional, paz y la posibilidad de crear un frente amplio que incorporaría a todas las fuerzas progresistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Este frente, según reveló el periodista, se protocolizaría después de las elecciones de marzo y de él formarían parte el Pacto Histórico, el grupo Unitarios, el Partido Liberal y Alianza Verde. Cada partido acudiría con sus respectivos candidatos presidenciales, quienes participarían en una consulta para llegar con un solo candidato progresista a la primera vuelta.

Dicho frente seguiría el modelo del frente amplio de Uruguay, el cual ha estado funcionando desde 1971 y, hasta la fecha, ha elegido a tres mandatarios de izquierda democrática, incluyendo al actual presidente Yamandú Orsi.

