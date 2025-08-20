Samper apoyaría frente amplio de cara a elecciones de 2026
Así se conoció tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Ernesto Samper.
Ernesto Samper y Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló los detalles de una reunión que tuvo lugar en Casa de Nariño el pasado 19 de agosto entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Ernesto Samper.
En el encuentro, los dos políticos hablaron sobre temas relacionados con integración regional, paz y la posibilidad de crear un frente amplio que incorporaría a todas las fuerzas progresistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Este frente, según reveló el periodista, se protocolizaría después de las elecciones de marzo y de él formarían parte el Pacto Histórico, el grupo Unitarios, el Partido Liberal y Alianza Verde. Cada partido acudiría con sus respectivos candidatos presidenciales, quienes participarían en una consulta para llegar con un solo candidato progresista a la primera vuelta.
Dicho frente seguiría el modelo del frente amplio de Uruguay, el cual ha estado funcionando desde 1971 y, hasta la fecha, ha elegido a tres mandatarios de izquierda democrática, incluyendo al actual presidente Yamandú Orsi.
