“Buscamos equidad y neutralidad en la información”: Clara López sobre Ley de encuestas

Este 24 de julio, el presidente Petro sancionó la ley que regula la realización de encuestas en época electoral en el país. Se trata de la Ley de encuestas, iniciativa parlamentaria de varios congresistas, entre ellas Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia.

Clara López pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó detalles de esta normativa.

“Empezó a regir desde este 25 de julio, es una ley que busca cualificar el proceso democrático electoral mediante una regulación de las encuestas", dijo.

De acuerdo con la senadora, con esta ley se busca rigor técnico, transparencia, equidad electoral, a través de la generación de condiciones en el CNE para auditar las encuestas.

César Caballero de ‘Cifras y conceptos’, aseguró que el Gobierno no le consultó sobre la creación de esta ley, que según dice, “podría convertirse en una mordaza a la opinión publica”.

Ante esto, Clara López, respondió: “No consultar a las encuestadoras no implica ninguna mordaza, mordaza es cuando hay censura, cuando no se permite tipo de publicación o cuando hay restricción previa a los contenidos” caso contrario a lo que se busca con la ley de encuestas. “Aquí se está regulando el derecho de información en doble sentido, veraz y completa. No una desviación para manipular la opinión pública”, detalló.

¿Cuáles serán los criterios para elegir a los candidatos que tengan notoriedad pública significativa?

La senadora señaló que la Corte Suprema de Justicia creó una tesis de interpretación: la razonabilidad, es decir que “todo el mundo sabe quién tiene notoriedad pública”.

Siendo así, afirmó que “le corresponderá a la encuestadora hacer aplicación a esos términos y someterse, en el caso de que falle su criterio, a que sea cuestionado por las personas implicadas”.

Finalmente, reiteró que esta ley, que fue de autoría de más de 30 senadores y senadoras, “estaba haciendo falta”. Y agregó: “Buscamos equidad electoral y neutralidad en la información”.