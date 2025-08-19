Clara López entra a la carrera presidencial: sería una de las principales cartas de la izquierda

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló en primicia el nombre de la mujer que buscará representar a la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026: se trata de Clara López Obregón.

“Ante la insistencia y las especulaciones, (…) el nombre de esa mujer que entra a la escena política es Clara López Obregón. Son dos cartas que se están perfeccionando: una carta pública a Colombia y una carta privada al presidente”, relató el periodista.

En esas cartas, agregó Sánchez Cristo, López “va a contar cuál es su plan para llegar para representar a la izquierda de Colombia”.

El mapa de candidaturas presidenciales en Colombia

Anteriormente, Julio Sánchez Cristo había anticipado que el mapa de candidaturas que definirá el rumbo político del país cambiaría esta semana por cuenta del nombre de una mujer, que ahora se sabe que es Clara López.

Esta mujer, dijo el director de La W, cuenta con “mucho reconocimiento y trayectoria política”, así como “sale de la propia oligarquía colombiana”.

“ Es una mujer de izquierda con tremendo respeto en materia económica como servidora pública, ya ha demostrado administrar grandes presupuestos y tomar decisiones importantes”, expresó.

Más sobre el tema: Sector empresarial hace guiño a posible candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón

Para el periodista, López “cambiará el tablero porque tiene una muy buena conexión, no solamente con los partidos de izquierda y de centro, sino con los empresarios y la clase política en general, así pertenezca a esquinas distintas”.

Así reveló en primicia Julio Sánchez Cristo la noticia

Escuche W Radio en vivo: