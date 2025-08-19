Uribe pide a precandidatos del CD reunirse con Miguel Uribe Londoño ante eventual nuevo aspirante

En un conversatorio virtual realizado el domingo 17 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe dejó claro que antes de tomar una decisión de cara a las elecciones presidenciales de 2026 sobre “el candidato único” y las listas para el Senado de su partido, el Centro Democrático, se debe escuchar la opinión de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien estuvo presente en la reunión.

Dirigiéndose a Gabriel Vallejo, director del partido, Uribe dijo: “Yo les ruego tener esa reunión, señor director y estimados precandidatos, el martes (19 de agosto), si la agenda del doctor Miguel Uribe Londoño lo permite”.

Dicha reunión, dijo Uribe, sería con el siguiente propósito: “Mi sugerencia respetuosa es que, si el número de cuatro precandidatos que tenemos se va a aumentar, de acuerdo con lo que se hable con el doctor Miguel Uribe Londoño, debe ser en cabeza de un militante del partido”.

El expresidente también dijo a sus copartidarios que es importante “que el Centro Democrático tenga candidato antes de que termine el mes de septiembre”, con el objetivo de tener tiempo suficiente para trabajar en la campaña para las presidenciales.

Además, planteó la posibilidad de que el Centro Democrático haga una “coalición democrática” con otras fuerzas para las elecciones presidenciales y legislativas.

“Voy a insistir en una lista cerrada del Senado de la República”, manifestó Uribe sobre la participación del Centro Democrático.

Cabe recordar que, en la reunión, la cual fue organizada para orientar la campaña electoral tras el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, estuvieron presentes los cuatro precandidatos del Centro Democrático: los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra.

¿Juan Carlos Pinzón está en la baraja del Centro Democrático?

El pasado viernes 15 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe se reunió en su casa de campo en Rionegro (Antioquia) con Juan Carlos Pinzón –exministro de Defensa y exembajador en Washington–.

Uribe anunció que, con Pinzón, identificó “puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social”.

No obstante, un sector del partido se ha opuesto a recibir a Pinzón por el hecho de que fue ministro de Juan Manuel Santos, quien tiene profundas diferencias con el uribismo por la firma del acuerdo de paz con las Farc.

A su turno, Uribe desechó la posibilidad al señalar que quien reemplace a Uribe Turbay en las internas debe ser alguien “surgido del seno del partido”.

