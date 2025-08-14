“Aquí ya no puede entrar nadie más”: senadora Cabal, sobre precandidaturas del Centro Democrático

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la encuesta del Centro Democrático, para elegir a su candidato único y aseguró que “no podrá entrar nadie que no haya estado en el proceso que viene desde hace más de un año”.

Después de que se diera a conocer la posible candidatura del ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, la cual cuenta con un fuerte apoyo del sector empresarial, la senadora Cabal señaló que “si hay alguna intención de que entre alguien más, tendrá que recoger firmas o buscar el aval de un partido”.

Ante estos rumores, dijo que hubo una reunión del 23 de julio en Llanogrande con el expresidente Álvaro Uribe, quien se comprometió a nombrar como único candidato a Miguel Uribe Turbay si se recuperaba. Pero, ante el trágico desenlace que vivieron con la pérdida de su compañero, la contienda continuaría exclusivamente con los cuatro precandidatos Paloma Valencia, Andrés Guerra, Paola Holguín y ella.

La encuesta, contratada con una firma internacional, se haría en octubre: “El compromiso era con nuestro compañero Miguel Uribe, si se recuperaba, él era el candidato único del Centro Democrático. Hoy esto es una tragedia, cuando un hombre joven que tenía ilusión de ser presidente, termina asesinado por las balas del narcoterrorismo”, dijo.

