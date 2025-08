“Esto es condenar a un país”: senadora María Fernanda Cabal tras condena a Álvaro Uribe

María Fernanda Cabal. Foto: Sebastián Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Long Visual Press

Desde Cartagena, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó e hizo duros cuestionamientos a la condena en primera instancia de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Lamentable, mientras hay un guerrillero indultado en el poder, el presidente que nos salvó de la barbarie, está condenado; esto es condenar un país a que cualquier que nos defienda de las guerrillas terroristas pueda terminar igual. Lo que le hacen hoy a Uribe es el ejemplo de la judicialización de la política”, indicó.

La congresista participó en un debate de precandidatos presidenciales durante el congreso de la asociación de fondos de empleados, donde hubo voces a favor y en contra.

“A mí no me gusta alegrarme de las tragedias ajenas, pero creo que cada cual responde por sus actos, eso no es culpa de un juez ni de la oposición; si él ha cometido actos en la justicia, tiene tres instancias para demostrar su inocencia. Ya va una, la queda la del tribunal, y la de corte, que la demuestre”, señaló Gustavo Bolívar.

A su turno, la precandidata Carolina Corcho indicó que “Nadie está por encima de la ley, yo saludo este fallo que no tiene por qué polarizar; la justicia es la verdad, la justicia es la reconciliación, no tiene por qué enemistarnos la justicia. Desde luego que el expresidente tiene derecho a la segunda instancia, pero yo respaldo el fallo como ciudadana independiente, autónoma y rigurosa de la jueza Sandra Heredia”.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo aseguró que la justicia hay que respetarla y que tiene propios procesos de regulación que le permitirán a Uribe Vélez ejercer sus derechos como colombiano.

