Precandidatos presidenciales se reunieron con delegación de EE.UU. en Cartagena

Cinco precandidatos presidenciales de distintos sectores se reunieron en la mañana de este 14 de agosto con la delegación de los Estados Unidos que viajó a Colombia con motivo de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Estuvieron en el encuentro el encargado en negocios John McNamara y los senadores Rubén Gallego (Demócrata) y Bernie Moreno (Republicano), quienes mantuvieron conversación con los precandidatos Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila.

Entre los temas centrales de los que hablaron estuvieron el juicio al expresidente Álvaro Uribe y su posterior condena, el asesinato del senador Miguel Uribe y las elecciones presidenciales del 2026.

Al respecto, escribió la senadora Cabal en sus redes sociales: “Les expresé las preocupaciones que tenemos en el país y el peligro que corre nuestra democracia”. Según su equipo, denunció “el peligro que corre la democracia”, y pidió la cooperación de los EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico.

Desde la otra orilla, Gustavo Bolívar aseguró que “desmintió muchas mentiras que dice la oposición sobre el juicio a Uribe” y otros temas.

Por su parte, Claudia López señaló que se habló sobre “respetar nuestras instituciones, ciudadanos y sus decisiones; cooperar eficazmente para que baje la pobreza, la desigualdad y la criminalidad; y combatir el crimen organizado y la dictadura criminal de Maduro y lograr que regrese la libertad y la democracia en Venezuela”.