Fue capturado en Cali alias ‘Fedi’, cabecilla de la mafia italiana

En una unidad residencial del norte de Cali, fue capturado Federico Startone, alias ‘Fedi’, señalado cabecilla de la mafia italiana “Ndrangheta”, buscado en más de 196 países por los delitos de tráfico internacional de cocaína y asociación criminal.

Le puede interesar MinDefensa aseguró que se han incautado 601 toneladas de cocaína en 2025

Las autoridades colombianas con apoyo de agentes de Reino Unido e Italia así como cooperación internacional contra el crimen organizado, realizaron un intenso seguimiento al hombre, quien fue captado en videos y fotografías realizando sus actividades diarias, mientras trataba de evadir a la justicia.

Según las investigaciones, alias “Fedi” era el enlace con organizaciones criminales como el Clan del Golfo (Colombia), Los Choneros (Ecuador) y el PCC (Brasil), para enviar la droga usando como fachada contenedores que aparentemente transportaban fruta.

“Este delincuente internacional buscado mediante notificación roja de Interpol, dirigía alianzas criminales con organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Brasil”, detalló el Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía de Cali.

Federico Startone, había sido designado por la mafia italiana como sucesor de Giuseppe Palermo detenido en en Bogotá el pasado 11 de julio.