MinDefensa aseguró que se han incautado 601 toneladas de cocaína en 2025
Se han destruido 17 laboratorios cada día, para un total de 3.827 neutralizados, según el ministro Pedro Sánchez.
Según cifras reveladas por el Ministerio de Defensa, estas 601 toneladas de cocaína incautadas equivaldrían a 1.500 millones de dosis menos en las calles, 1 billón de dólares menos para los carteles en Colombia, 18 billones de dólares menos para las mafias en Estados Unidos y 24 billones de dólares menos para las mafias en Europa.
Puede leer: MinDefensa anuncia refuerzo de la seguridad en el Cesar
Además, este año se han destruido 17 laboratorios cada día, para un total de 3.827 neutralizados. Eso significa un 16% más en incautaciones y destrucción frente a 2024.
“No permitiremos que este veneno llegue a otras naciones o al microtráfico que alimenta la violencia en nuestro territorio”, informó el ministro de defensa, Pedro Sánchez.