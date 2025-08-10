MinDefensa aseguró que se han incautado 601 toneladas de cocaína en 2025

Según cifras reveladas por el Ministerio de Defensa, estas 601 toneladas de cocaína incautadas equivaldrían a 1.500 millones de dosis menos en las calles, 1 billón de dólares menos para los carteles en Colombia, 18 billones de dólares menos para las mafias en Estados Unidos y 24 billones de dólares menos para las mafias en Europa.

Además, este año se han destruido 17 laboratorios cada día, para un total de 3.827 neutralizados. Eso significa un 16% más en incautaciones y destrucción frente a 2024.

“No permitiremos que este veneno llegue a otras naciones o al microtráfico que alimenta la violencia en nuestro territorio”, informó el ministro de defensa, Pedro Sánchez.