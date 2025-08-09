MinDefensa anuncia refuerzo de la seguridad en el Cesar

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, anunció que se adoptaron medidas para fortalecer la seguridad en el departamento del Cesar.

El jefe de la cartera de Defensa anunció que la llegada de ocho embarcaciones de la Armada Nacional permitirá “pasar de controlar el 50% del río Magdalena a un 75%”, lo que calificó como “el incremento más alto que tenemos en control fluvial en todo el país”.

Además, llegarán 14 investigadores judiciales, 30 hombres más para el Gaula Militar y 473 policías, con la proyección de sumar 86 en noviembre.

Sánchez Suárez señaló que las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron declaradas grupo armado organizado, lo que habilita el uso de toda la fuerza legítima del Estado. También reiteró que se mantendrá la ofensiva contra otros actores como el ELN, disidencias de las extintas Farc y el cartel del Clan del Golfo.

Adicionalmente, la Gobernación de este departamento invertirá más de $30.000 millones en vehículos, drones, patrullas fluviales, software y equipos para la Fuerza Pública y la Fiscalía.

