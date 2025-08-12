“Atenta contra la democracia”: Defensor del Pueblo de Barcelona sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Durante un encuentro de la Asociación de Personeros de Ciudades Capitales (Persocapitales), David Bondia García, Defensor del Pueblo de Barcelona, se refirió al magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

En medio del encuentro en el que habló de Derechos Humanos Emergentes, el también presidente de la Asociación Global de Ombudsperson Locales (AGOL), calificó lo sucedido como un “atentado a la democracia”.

Aseguró que, hay que trabajar y fortalecer los derechos humanos, entendiendo que “no existe democracia” sin garantías de los mismos.

“Hay que trabajar y fortalecer los derechos humanos y la democracia y, por tanto, hay que lamentar los atentados contra la democracia. Esto es un atentado contra la democracia, independientemente de las ideas que tenga, pero lo que hay que hacer es fortalecer la democracia porque muchas veces hemos separado democracia y derechos humanos, y es importante ver que no existe democracia sin garantía de los derechos humanos”, afirmó.

Adicionalmente, aseguró que, difícilmente hay garantías de los derechos humanos fuera de regímenes democráticos y que, lo que se debe hacer en este momento es acompañar a la sociedad colombiana.

Finalmente, Bondia señaló que, ante los lamentables hechos ocurridos, el país debe ser fuerte para que “no se quiebre la democracia” e hizo un llamado para ejecutar políticas públicas de derechos humanos.

“Nosotros lo que podemos hacer es acompañaros a la sociedad colombiana y sobre todo que tenéis que ser fuertes en estos momentos para que no se quiebre la democracia, y sobre todo, hacer políticas públicas de derechos humanos”, concluyó.