Caso Álvaro Uribe: Defensa radicó apelación para tumbar la condena de 12 años de prisión

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó este miércoles 13 de agosto el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con el que busca tumbar el fallo de primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión al también exsenador.

El documento, de 904 páginas, controvierte la sentencia de la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, que declaró culpable a Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

¿Por qué fue condenado Álvaro Uribe?

Este lunes, 28 de julio, la juez Sandra Liliana Heredia encontró al expresidente Álvaro Uribe Vélez responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Lo absolvió por el delito de soborno.

Según la decisión, la Fiscalía General de la Nación logró probar, más allá de toda duda razonable, que Uribe fue el determinador del abogado Diego Cadena, a quien le encomendó la búsqueda de exparamilitares dispuestos a declarar falsamente ante la justicia a cambio de beneficios económicos y jurídicos.

Durante el juicio, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela,presentó más de 35 testimonios que, según el fallo, permitieron acreditar una estrategia deliberada de manipulación de la justicia con el fin de afectar el buen nombre del senador Cepeda, contradictor político del expresidente.

¿De cuánto fue la condena que recibió Álvaro Uribe?

La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión, es decir, 12 años.

Igualmente, la juez impuso una multa de 2.420 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) e impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días, es decir 8 años y 4 meses.

En la decisión la juez le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria o casa por cárcel. Sin embargo, para hacerla efectiva, deberá pagar una caución o póliza judicial de cuatro SMLMV.

