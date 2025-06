Caso Álvaro Uribe: defensa desistió del testimonio del exparamilitar Harlington Mosquera

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez avanzó este lunes 9 de junio con una decisión clave por parte de su defensa: desistir de la declaración del exparamilitar Harlington Mosquera Hernández, quien había reiterado su negativa a comparecer por razones de seguridad.

El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, confirmó en medio de la audiencia que “para zanjar el tema de Harlington Mosquera, la defensa manifiesta que desiste de ese testimonio”.

Según explicó, la intención es evitar retrasos innecesarios en el proceso: “No pretendemos que se dilate un solo día este juicio para lograr la conducción, que es un derecho fundamental, de toda persona acusada para obtener la comparecencia de testigos que puedan dar claridad de los hechos”.

La renuncia se produce luego de que Mosquera se negara en varias ocasiones a declarar, incluso de forma virtual. En comunicaciones dirigidas al despacho de la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, el exparamilitar expresó su negativa a participar en el juicio alegando una “seguridad inminente”.

En palabras del propio Mosquera: “Le reitero mi disposición de no comparecer por motivos de seguridad inminente. También quiero aclarar que esa misma Constitución que usted invoca, que tenemos todos los colombianos a comparecer a estados judiciales, es la misma que me dio la espalda cuando la Corte Suprema de Justicia solicitó medidas especiales de protección a mí y a mi familia, incluso la Cancillería colombiana para tramitar un asilo y no fue posible”.

El exparamilitar recordó que tras su desmovilización se ofreció una recompensa por su vida y que nunca recibió protección efectiva. También condicionó una eventual comparecencia ante la justicia:

“La única manera que podría yo comparecer ante la justicia es que me den un asilo desde Estados Unidos con todas las garantías, junto con toda mi familia, que es lo único que me puede garantizar y el derecho a la vida después de seguir colaborando con la justicia”.

Mosquera también cuestionó al abogado Granados por solicitar su comparecencia presencial, argumentando que él mismo ha seguido el juicio desde España por razones de seguridad.

“La petición del doctor Jaime Granados me parece muy ridícula porque se le olvida que él está desde España asistiendo a las audiencias por motivos de seguridad. Entonces, los que no tenemos los medios que él tiene, entonces tenemos que exponernos a que nos maten. La constitución también me da un derecho a la vida e integridad física mía y de mi familia”, expresó Mosquera en una misiva leída por la jueza Heredia.

La diligencia de este lunes fue la número 53 del juicio, lo que indica que el proceso entra en su etapa final. La defensa del expresidente fijó el próximo 20 de junio como fecha límite para presentar a su último testigo.

El expresidente está siendo procesado por tres delitos: soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

