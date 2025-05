“Han insistido desde 2009 en los vínculos de los Uribe con las AUC”: ‘El Tuso’ Sierra

El exparamilitar Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra aseguró este martes que desde hace más de quince años ha sido abordado para hablar sobre supuestos lazos entre la familia Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Desde el 2009 han preguntado por los nexos de los Uribe con las Autodefensas”, afirmó durante el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Esta fue la segunda declaración de Sierra en este proceso. La primera la dio como testigo de la Fiscalía, y en esta ocasión fue llamado por la defensa del exmandatario.

En su testimonio, recordó que en 2009, mientras se encontraba preso en una cárcel de Estados Unidos, fue visitado por los entonces congresistas Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara.

Años después, el primero de mayo de 2018, relató ese episodio al abogado Diego Cadena. “Yo lo que le dije a él lo plasmó en un documento. Lo que yo le dije fue la visita que tuve en el 2009 estando en prisión”, sostuvo.

El testigo también se refirió a un nuevo acercamiento en 2015. Aseguró que el periodista Juan Carlos Giraldo, supuestamente, lo visitó en dos ocasiones y le manifestó que venía en nombre del exmagistrado José Luis Barceló y “de parte del fiscal de esa época”, Eduardo Montealegre. “Para el mismo tema: qué conocimiento tenía yo, no de Álvaro Uribe, de los Uribe”, precisó.

Sierra afirmó que en sus conversaciones con Cadena mencionó tanto la visita en prisión como las entrevistas posteriores con el periodista:

“Eso fue lo que inicialmente yo le dije a Juan Manuel y a lo que vino el doctor Cadena, pero cuando yo estoy con él en una reunión y yo le digo: hombre, no solamente fue la visita que yo tuve en la cárcel, en el 2015 vino Juan Carlos Giraldo a lo mismo, de parte del fiscal de esa época, del vicefiscal y del magistrado Barceló”.

Además, aseguró que durante uno de esos encuentros con Giraldo le ofrecieron dinero y beneficios jurídicos a cambio de su colaboración. “Yo estaba escribiendo un libro y me dijo que él tenía una editorial, que lo hiciera con él y que me adelantaba $100 millones. Me ofrecieron que no me sacaban de Justicia y Paz y que me ayudarían con un principio de oportunidad”, declaró bajo juramento.

El abogado Jaime Lombana, defensor del también exsenador anunció al cierre de la audiencia que en dos semanas terminarían las declaraciones de los testigos y la carga probatoria en este juicio.