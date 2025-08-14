David Luna propuso unidad de candidaturas de centro y derecha de cara a elecciones 2026

El precandidato presidencial David Luna hizo un llamado a la unidad de las candidaturas de centro y derecha este jueves, 14 de agosto.

Dijo que él podría representar las “banderas de la unidad” o, incluso, que está dispuesto a declinar su aspiración “para cargar la maleta de otro hombre o mujer que honre la democracia”.

Luna hizo el llamado a las candidaturas presidenciales con una carta escrita y un video publicado en sus redes sociales, para lograr la unión de la política colombiana: “Hay claridad sobre lo que quiere nuestra amada Colombia: unidad”

¿Qué dice el mensaje de David Luna a la oposición?

“Con honestidad, propongo una Gran Mesa Nacional para salvaguardar la democracia y enfrentar la violencia del narcotráfico” específico Luna.

La carta está enmarcada en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y asegura que “todas las aspiraciones presidenciales quedan hoy marcadas por la muerte de un amigo, de un hombre que hizo política con decencia”.

Luna dejó en claro que es una unión de la oposición: “Esa unión no puede incluir a quienes, en su derecho, defienden el proyecto político que lidera el presidente Gustavo Petro o a quienes no han sido coherentes en sus posiciones. Un proyecto que, por supuesto, es legítimo, así como también es legítimo no compartirlo”.

El precandidato presidencial defendió la idea de que hay que llegar a una sola candidatura que represente a Colombia, y afirma que está dispuesto a despojar su vanidad “porque en momentos tan tristes y difíciles como este, mi candidatura es irrelevante, pero decidida a resolver los problemas de los ciudadanos”.

Esta es la propuesta de David Luna: