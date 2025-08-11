Centro Democrático acusó al presidente Petro de traición por respaldar a Nicolás Maduro

El Centro Democrático reaccionó ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que expresó su respaldo a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro y rechazó cualquier intervención militar estadounidense en el país vecino.

En un mensaje dirigido al mandatario a través de la red social X, el partido señaló: “Gustavo Petro, no pretenda confundir a la opinión pública y al pueblo colombiano: Nicolás Maduro es un dictador que no representa al bravo pueblo hermano de Venezuela, sino que es su tirano y usurpador”.

Le puede interesar Petro advierte a EE.UU. que una operación militar en Venezuela es una agresión contra Latinoamérica

Según la agrupación política, las declaraciones del presidente Petro, en las que planteó que Colombia y Venezuela comparten “el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, constituyen una irresponsabilidad, pues considera que al respaldar a Maduro, Petro está “instrumentalizando” a las Fuerzas Armadas de Colombia, comprometidas con la defensa de la Constitución y el Estado de derecho, para “defender a un tirano acusado de narcotráfico y líder del Cártel de los Soles”.

“El presidente Petro está poniendo en riesgo la soberanía y los intereses de Colombia”, señaló el Centro Democrático, quien reiteró que las Fuerzas Armadas no deben ser utilizadas para proteger al gobierno venezolano, como lo sugeriría su respaldo al mandatario chavista. De acuerdo con el partido, tal postura sería “traición a la patria”. Además, el Centro Democrático cuestionó el compromiso de Petro con Maduro, sugiriendo que este podría ser un “compromiso secreto” que comprometería la soberanía colombiana.

El pronunciamiento del Centro Democrático se da en un contexto en el que el presidente Petro había señalado que cualquier operación militar en la región que no tuviera el consentimiento de los países afectados sería una “agresión” contra América Latina y el Caribe. Esta postura fue manifestada en respuesta a informaciones sobre una presunta orden del presidente estadounidense Donald Trump que permitiría el uso de la fuerza militar contra cárteles del narcotráfico en el extranjero, incluyendo a Venezuela.

El Centro Democrático insistió en que el presidente Petro debe ser más claro con los colombianos sobre sus posturas en relación a Venezuela y los intereses de Colombia en la región.

Esto dijo el Centro Democrático: