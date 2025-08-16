Uribe reveló acercamientos con Juan Carlos Pinzón para elecciones presidenciales de 2026

Luego de que La W revelara que Juan Carlos Pinzón tendría propuestas para ser precandidato presidencial, en especial, con apoyo del sector empresarial, en la noche de este viernes 15 de agosto se conoció una foto del exministro reunido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La imagen confirmó que ambos han sostenido conversaciones de cara a las elecciones de 2026. Es de recordar que Pinzón fue embajador de Colombia en Washington durante el gobierno de Iván Duque y ministro de Defensa bajo el de Juan Manuel Santos.

Así pues, el expresidente Uribe publicó junto a la imagen el siguiente mensaje:

“Me he reunido con Juan Carlos Pinzón. Tengo el más alto concepto sobre él. Trabajó en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial y viceministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió (Santos), que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”.

Hace tan solo unos días, la precandidata María Fernanda Cabal había asegurado que los cuatro aspirantes que llevan un año en el proceso no permitirían el ingreso de nadie más a la consulta de octubre del Centro Democrático, sin embargo, todo parecería indicar que el expresidente Uribe piensa distinto.

Y es que Uribe agregó lo siguiente: “He explicado al Dr. Pinzón la realidad del partido; que tiene cuatro candidatos que estaban en emulación con Miguel Uribe Turbay, nuestro mártir (...) la candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección de 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia”.

Y finalizó con el siguiente visto bueno: “Con el Dr. Pinzón identificamos puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social”.

Escuche W Radio en vivo: